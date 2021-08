Cluster in Erstaufnahmestellen in Niederösterreich gewachsen

In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 29 Infektionen (plus acht) gezählt, in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) neun (plus eine). Bei den neuen Erkrankungen handle es sich um Folgefälle, betroffen seien ausschließlich Asylwerber und keine Betreuer, wurde festgehalten. Ebenfalls ausgeweitet hat sich der Hotspot um eine Großfamilie im Bezirk Krems. Registriert wurden hier 20 Infizierte, um zwei mehr als noch am Vortag.