Christbaum fing Feuer: Reihenhaus schwer beschädigt

Verletzt wurde niemand, die Bewohnerin der Brandwohnung konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand rasch. Die Wiener Berufsfeuerwehr rät eindringlich davon ab, jetzt noch Kerzen auf Christbäumen oder Adventkränzen anzuzünden, da diese bereits ausgetrocknet sind.

Die in Nadeln und Bäumen verbliebenen ätherischen Öle können sich leicht entzünden und zu katastrophalen Bränden führen, warnt die Feuerwehr in einer Aussendung. Wie schnell sich die Flammen ausbreiten können, hat der Brand in der Müller-Guttenbrunn-Straße gezeigt. Zwischen Alarmierung und Brand aus verging laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler gerade eine Viertelstunde, in der allerdings die Wohnung schwer beschädigt wurde. Um 17.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Die Flammen hatten sich dermaßen rasch vom Christbaum ausgehend ausgebreitet, dass das Erdgeschoss und die darüberliegenden Stockwerke durch die Hitze und den Brandrauch bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, berichtete die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte drangen mit einer Löschleitung unter Atemschutz zum Brandherd im Erdgeschoss vor und konnten das Feuer rasch löschen. Die Bewohnerin hatte das Haus verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf und wurde von Nachbarn betreut.

