Canyoningunfall im Bezirk Reutte: 40-Jähriger wird vermisst

Das teilte die Polizei Tirol am Donnerstag mit. Der Mann war Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die eine Canyoningtour durch das Sulztal absolvierte. Der Deutsche seilte sich bei einer 25 Meter hohen Abseilstelle als erster Teilnehmer der Gruppe ab und wurde in der Folge aus dem darunter liegenden Pool den weiteren Verlauf der Schlucht abgetrieben.

Die Suche per Notarzthubschrauber "RK 2" und Drohne über den Sulzlbach verlief negativ und musste um 22.30 Uhr wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen werden. Die Suchaktion werde am (heutigen) Donnerstag gegen 07.00 Uhr wieder aufgenommen, hieß es in der Mitteilung. Die restlichen Mitglieder der Canyoninggruppe waren mittels Seilwinde aus der Schlucht geborgen worden, nachdem um 19.15 Uhr ein Notruf abgesetzt wurde.

