Busfahrer starb nach Kollision mit Zug

Nachdem am Donnerstag wie berichtet ein Bus auf einem Bahnübergang mit einem Güterzug kollidiert ist, ist der 45-jährige Busfahrer gestern im Klinikum Innsbruck seinen schweren Verletzungen erlegen. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Der Mann war gegen 7 Uhr in der Früh aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf dem unbeschrankten Übergang auf die Gleise geraten. Der Bus wurde seitlich von dem Zug erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift. Schließlich touchierte er einen Oberleitungsmast und kam zum Stillstand. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, als dieses sich bei dem Zusammenstoß drehte. Erst rund 20 Meter neben den Gleisen sei er zu liegen gekommen, so die Exekutive. Er wurde per Notarzthubschrauber zur Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort verloren die Mediziner gestern den Kampf um sein Leben. Bei den beiden verletzten Kindern handelt es sich um ein deutsches Geschwisterpaar im Alter von elf und 13 Jahren.

Der Bahnübergang verfügt weder über eine Ampel noch über Schranken und war lediglich durch Verkehrszeichen gesichert. Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, war gestern weiter unklar. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.