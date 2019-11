Burgtheater-Prozess gestartet: Stantejsky bestreitet persönliche Bereicherung

Zu den ihr vorgeworfenen Untreue-Handlungen und Veruntreuungen versicherte Silvia Stantejsky, sie habe zwar auf fremdes Vermögen zugegriffen, sich damit aber nicht persönlich bereichert. Die Gelder seien ins Burgtheater geflossen: "Ich hatte nie vor, mir einen Euro davon zu behalten. Ich hab' mich nie bereichern wollen."

"Ich habe ganz viel Geld ins Burgtheater gesteckt"

Laut Anklage soll sich die langjährige kaufmännische Geschäftsführerin des Burgtheaters Handgelder von Mitarbeitern in Höhe von rund 33.000 Euro und Honorare des Regisseurs David Bösch sowie des damaligen Burgtheater-Direktors Matthias Hartmann von 185.000 bzw. 163.000 Euro zugeeignet haben. Stantejsky gab das zu, jedoch mit folgender Einschränkung: "Nicht, um es für Wahnsinnsausgaben zu verwenden. Sondern ich habe ganz viel Geld ins Burgtheater gesteckt. Ich würde es gern ungeschehen machen." Sie habe "immer gedacht, dass es weitergeht, dass es weiter gehen muss mit dem Burgtheater". Sie habe "irgendwann nicht mehr trennen können, was von Hartmann ist, von mir, von Bösch" und auch mit fremdem Geld "Löcher gestopft". Ein angebliches Darlehen des Betriebsrats von 77.000 Euro habe dafür ebenfalls hergehalten.

"Das Burgtheater war mein Baby, mein Leben"

Es sei in finanzieller Hinsicht "eine Scheißzeit" gewesen: "Ich wollte, dass es (das Burgtheater, Anm.) überlebt. Das Schlimmste ist für mich der Vorwurf, dass ich es geschädigt habe."

Sie selbst habe dem Burgtheater "keine Spesen, keine Ausgaben verrechnet, um die blödsinnige schwarze Null zu ermöglichen. Ich habe mein Geld ins Burgtheater hineingesteckt", gab die 64-Jährige zu Protokoll. Sie behauptete, zwischen 2009 und 2013 aus privaten Mitteln berufsbezogene Auslagen in Höhe von 110.000 Euro bestritten zu haben, die sie niemals abgerechnet habe. "Ich habe die Belege weggeschmissen, als ich entlassen wurde", schilderte sie sichtlich bewegt. Sie habe "von dem Burgtheater nix mehr sehen wollen. Ich war in einem Ausnahmezustand."

Ambivalentes Verhältnis mit künstlerischer Leitung

Dass sie schon länger in psychiatrischer Behandlung stand, gab sie ihrer Darstellung zufolge an der Burg bewusst nicht preis: "Ich hatte die Panik, es zu sagen. Ich wusste genau, wie Hartmann reagiert." Stantejskys Beziehung zum künstlerischen Burg-Chef Matthias Hartmann dürfte sehr ambivalent gewesen sein. "Das Verhältnis war sehr davon abhängig, ob er mich gebraucht hat oder nicht", verriet die 64-Jährige. Hartmann habe sie beispielsweise "bespitzelt" und sei bevorzugt dann in die Burg gekommen, nachdem er in Erfahrung gebracht hatte, dass sie nicht zugegen war. Hartmann dürfte mitunter cholerisch und unberechenbar agiert haben, ging aus Stantejskys Aussage hervor. So beschrieb die Angeklagte eine Szene, als eine Sekretärin vom Burg-Impresario entlassen wurde, nachdem sie es nicht geschafft hatte, sein defektes Handy wieder in Betrieb zu setzen.

Urteil für kommende Woche erwartet

Zum Usus, dass Honorare teilweise in bar ausbezahlt wurden, teilte Stantejsky mit, dass sei vor allem bei gastierenden Künstlern und Schauspielern passiert, "die mehrere Konten hatten und die nicht gewusst haben, auf welches sie das Geld haben wollen". Die habe man dann in die Kassa zum Geldabholen geschickt. Es habe auch Künstler, vor allem Musiker gegeben, die auf Bargeld bestanden hätten, "wenn sie die letzte Note gespielt hatten".

Die Verhandlung wird am Freitag um 9 Uhr fortgesetzt. Das Urteil könnte - sollte es keine weiteren Beweisanträge geben - am kommenden Dienstag fallen. Bei einem anklagekonformen Schuldspruch drohen Stantejsky bis zu zehn Jahre Haft.