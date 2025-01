Burgenland-Wahl: oe24-Kameramann soll ORF-Journalisten angegriffen haben

Ein Freier Videojournalist soll einen Produktionsmitarbeiter des ORF angegriffen haben. Der ORF Burgenland bestätigte den Vorfall.

Im Landtagssitzungssaal lief noch eine Sendung des ORF, als der Kameramann, der am Sonntag für oe24 tätig war, in die Räumlichkeit wollte. Als sich der ORF-Mitarbeiter in seinen Weg stellte, soll ihn dieser dann angegriffen haben. Wie der "Kurier" berichtet, soll der Journalist dabei sogar das Bewusstsein verloren haben. Er wurde von Sanitätern im Rettungswagen betreut und danach laut Berichten in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Die Polizeiinspektion Eisenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten sich die Aussagen der zahlreichen Augenzeugen aber bestätigen, werde das Land Burgenland ein Hausverbot für oe24 prüfen.

