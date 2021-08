Bures auf Post-Covid-Reha

Wie die Politikerin via Facebook bekannt gab, hat sie am Donnerstag eine dreiwöchtige Post-Covid-Rehabilitation angetreten. Damit sollte die Behandlung bis zur ersten Nationalratssitzung nach der Sommerpause am 22. September abgeschlossen sein. Bures war im März positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste wegen einer Lungenentzündung im Spital behandelt werden. Nach der Spitalsbehandlung nachhause zurückgekehrt war Bures am 30. März.

