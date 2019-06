Trotz Finanzlücke: Leistungsschau findet statt

Darauf einigten sich Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger bei einem Treffen am Freitag.

Allerdings wolle man die aktuelle Budgetsituation und die möglichen Handlungsfelder analysieren, hieß es in einer Aussendung danach, in der von einem konstruktiven Gespräch die Rede war. Wie berichtet, muss das Bundesheer rund 47 Millionen Euro einsparen. Deshalb wurde angedacht, erstmals seit fast 25 Jahren keine Leistungsschau am Heldenplatz abzuhalten. Die Ausgaben dafür beliefen sich in den Vorjahren auf je rund zwei Millionen Euro pro Leistungsschau.

Bei dem Treffen seien die laufenden Kosten sowie außerordentliche Investitionen und Projekte des Verteidigungsressorts besprochen worden. Dabei habe man auch die kommende Leistungsschau des Bundesheeres auf dem Wiener Heldenplatz am Nationalfeiertag besprochen. Diese soll auch heuer "unter Berücksichtigung des Kostenaspektes" stattfinden.

Beide Ministerien wollen auch weiterhin im Austausch stehen, "um die Zahlungsfähigkeit des Bundesheeres und den rechtmäßigen Budgetvollzug des Bundesfinanzgesetzes zu gewährleisten". Einigkeit wurde erzielt, dass die geplanten Maßnahmen im Bereich der Erhöhung der Mobilität der Truppe fortgeführt werden.

