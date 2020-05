Bundesheereinsatz in Post-Verteilzentrum

Aufgrund der Häufung von Coronavirus-Infektionen bei Mitarbeitern im Logistikzentrum der Post in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) sind fast 400 Bedienstete des Bundesheers im Schichtbetrieb im Einsatz. Rund um einen damit zusammenhängenden großen Wiener Ansteckungscluster befanden sich bis Montag mehr als 400 Personen in Quarantäne.

Die Containment-Maßnahmen sind aber noch nicht abgeschlossen. Im Postzentrum in Inzersdorf, wo ab Dienstag das Bundesheer mit Erkundungen über das Ausmaß eines etwaigen Einsatz beginnt, gab es bisher 500 Tests, 70 Mitarbeiter waren positiv. In Hagenbrunn wurden 63 Mitarbeiter positiv getestet, die in Wien wohnen, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt. In der Logistikzentrale eines Möbelhauses in Floridsdorf sind sechs Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, auch diese Fälle dürften auf Leiharbeiter zurückzuführen sein. In einem vorübergehend geschlossenen Kindergarten in Liesing, wo eine mit einem Leiharbeiter zusammenlebende Mitarbeiterin und ein Kind infiziert sind, gab es keine weiteren Erkrankten.

Die effektive Reproduktionszahl der Coronavirus-Ansteckungen ist nach einer am Montagabend veröffentlichten Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuletzt wieder gestiegen. Die geschätzte tägliche effektive Reproduktionszahl war für Österreich seit 4. April kleiner als Eins und ist für den 15. Mai mit 1.07 wieder größer als Eins.

Eine effektive Reproduktionszahl unter dem Wert von Eins sagt aus, dass die Infektionen im Abnehmen sind. Der nun erfolgte Anstieg dürfte nach derzeitigem Wissensstand auf den Cluster in den Postverteilerzentren in Niederösterreich und Wien zurückzuführen sein. Dies erscheint angesichts der mittlerweile deutlich gesunkenen Fälle übermäßig dramatisch. In einigen Bundesländern gab es über Tage keine einzigen neuen Corona-Infektionen. Werden hier wenige neue Fälle festgestellt, erscheint eine "Steigerungsrate" nur artifiziell "dramatisch".

Video: Wegen des Coronavirus-Clusters in Wien und Niederösterreich ist eine politische Debatte entstanden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kritisiert die Stadt Wien. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) war zu Gast in der "ZIB 2":

Kritik von Nehammer

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) warf der Stadt Wien mangelnde Kommunikation mit dem Einsatzstab vor. "Die Zahlen in Wien sind so, dass sie beherrschbar sind, aber sie sind deutlich höher als in anderen Bundesländern." Der Leiter des Einsatzstabes, Bernhard Treibenreif, sagte, dass 60 Prozent aller Neuinfektionen in Wien stattfinden, was "nicht außergewöhnlich ist". Er bestätigte aber, dass es "Verbesserungspotenzial bei der Kommunikation" gebe. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) stellte sich hinter die Wiener Gesundheitsbehörden. Aus seiner Sicht gibt es "keine Causa Wien". Er kündigte an, der Frage von Infektionsclustern im Bereich prekärer Arbeitsverhältnisse nachgehen zu wollen. Der Gesundheitsminister stellte zudem eine Detailevaluierung der österreichischen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie und zu den Öffnungsschritten für Juni in Aussicht.

Video: Schlagabtausch um Neuinfektionen in Wien:

In Kindergärten wird in Wien weiter bei Verdachtsfällen getestet. Für Pflege-, Obdachlosen- und Flüchtlingseinrichtungen kündigte die Stadt weitere großflächige Tests an. Knapp über 1.000 Testungen seien bisher im Flüchtlingsbereich durchgeführt worden, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Rund 40 Infizierte seien ebenfalls auf diesen Cluster in Verbindung mit Leiharbeiten zurückzuführen. Allein in einer Unterkunft in Erdberg waren 24 Bewohner infiziert. In Wien gab es am Montag insgesamt 17 neue Infektionsfälle, sieben wurden bei einem Screening in einer Flüchtlingseinrichtung in Mariahilf entdeckt.

Ebenfalls knapp 1.000 Testungen gab es in Betreuungseinrichtungen für Obdachlose. In der Notschlafstelle im ehemaligen Geriatriezentrum Wienerwald in Hietzing, wo rund 120 Personen unter Coronavirus-Quarantäne stehen nachdem ein Bewohner positiv getestet worden war, hat es am Montagnachmittag einen Tumult gegeben. Die Bewohner waren bei der Medikamentenausgabe ungeduldig geworden, hatten sich über das Essen beschwert und randaliert, berichtete Andreas Huber.

