Bundesheer: Zahl der Beschwerden gesunken

Nach 580 solcher Verfahren 2020 lag die Zahl im Jahr 2021 bei 294, geht aus dem Kommissions-Jahresbericht hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Der Rückgang der Beschwerden erklärt sich daraus, dass die ungleiche Bezahlung und Freizeitregelungen im Zuge von Corona-Einsätzen gelöst wurden – auf diesen Bereich entfielen 2020 die meisten Beschwerden.

Kritische Personalsituation

Dass die Bundesregierung angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine das Heeres-Budget erhöhen will, stieß bei den Mitgliedern der Kommission auf dezidierte Zustimmung. Allerdings berichtete die Kommission von einer weiterhin kritischen Personalsituation beim Bundesheer. Diese werde in den nächsten zehn Jahren zu zahlreichen Abgängen führen, sagte er. In Teilbereichen seien schon jetzt Verluste von Know-how und Kapazitätsengpässe zu verzeichnen.

Auch im Milizbereich habe die Freiwilligenprämie nicht dazu geführt, dass sich "die Personalsituation nachhaltig verbessert" habe.