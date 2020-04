Bundesheer-Hubschrauber bekämpften spektakulären Brand am Neusiedler See

Der Brand war am Samstagnachmittag unter Kontrolle, berichteten Feuerwehr und Bundesheer. Zunächst hatte aufkommender Wind Glutnester immer wieder angefacht. Jedoch zeigte der Einsatz zweier Black Hawk-Hubschrauber, die mit 3.000 Liter-Löschbehältern die Flammen aus der Luft bekämpften, Wirkung.

Wegen des sumpfigen Gebiets und des seichten Wassers hatten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehr ohne Hubschrauber schwierig gestaltet. Die Black Hawks pendelten seit dem Vormittag abwechselnd mit Wasser zur Feuerstelle. Einer der beiden Hubschrauber wurde an Land befüllt, der andere löschte das Feuer direkt mit Seewasser.

Der Brandherd sei nun schon sehr klein. Man rechne eigentlich damit, dass in der nächsten Stunde "Brand aus" gegeben werden könne, so Feuerwehrsprecher Peter Kroiss am Nachmittag. Dann sollten von dem großen Feuer nur mehr kleine Glutnester übrig geblieben sein, die es im Rahmen von Nachlöscharbeiten zu beseitigen gilt.