Bundesforste mit Obama im Wald der Zukunft

Der Bildungsaustausch mit der Sauti-Kuu-Stiftung von Auma Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten, feierte gestern den Auftakt im Wienerwald. Mit dabei waren unter anderen auch Land- und Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) und Doris Schmidauer, Gattin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Insgesamt zwölf Teilnehmer – acht Frauen und vier Männer – aus dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich in Kenia werden sich vier Wochen lang zu den Themen Waldbau im Zeichen der Klimakrise, Aufforstung und nachhaltige Holznutzung weiterbilden. Der Bildungsaufenthalt wird die Teilnehmer auch an den Forstcampus nach Traunkirchen am Traunsee bringen.