Bullterrier ging auf Spaziergängerin (53) in Tirol los - verletzt

Die Frau hatte zuvor ihren kleinen Hund der Rasse Lagotto schützend in die Arme genommen, nachdem sich der Bullterrier aggressiv verhalten und heftig an der Leine gezogen hatte.

Dessen Besitzerin, eine 53-jährige Deutsche, verlor letztlich die Kontrolle und der Hund löste sich.

Nachdem der Bullterrier die Österreicherin verletzt hatte, konnte die Deutsche den Hund am Halsband packen und zurückziehen, informierte die Polizei. Die Verletzte begab sich schließlich selbstständig in das Krankenhaus Zams, wo eine tiefe Bisswunde am Oberschenkel festgestellt wurde. Der Vorfall wurde erst am Mittwoch angezeigt.

