Bulldogge "Luna" überlebte 30-Meter-Absturz auf der Hohen Wand unverletzt

Die Hündin blieb nach Polizeiangaben vom Montag unverletzt. Ein Bergretter war mittels Seil zu ihr abgelassen worden. Der Helfer packte den Vierbeiner in seinen Rucksack, ehe beide mittels Flaschenzug aus der Wand geholt wurden.

Ausgerutscht und abgestürzt

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war ein ukrainisches Ehepaar mit seinen beiden Kindern und Hündin "Luna" vom Skywalk in Richtung Almfrieden unterwegs, als die frei laufende Bulldogge ausrutschte und abstürzte. Laut Bergrettung dürfte der Hund einem Wildtier nachgelaufen sein. Die Besitzer verständigten die Bergrettung, die mit Unterstützung von zwei Beamten der Polizeiinspektion Willendorf für ein Happy End sorgte. Die Hündin wurde zur Kontrolle zu einem Tierarzt gebracht.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Einsatz auf der Katrin

Ein ähnlicher Einsatz hat die Bergrettung in Oberösterreich – wie berichtet –Ende des Vorjahres beschäftigt: Auf der Katrin in Bad Ischl war eine Bulldogge rund 200 Meter in steilem Gelände abgestürzt. Nachdem sich Bergretter zu dem Vierbeiner abgeseilt hatten, wurde das rund 25 Kilogramm schwere Tier von einem Kameraden geschultert und in einem wahren Kraftakt durch teilweise hüfthohen Sulzschnee den steilen Hang hinaufgetragen.

Aus dem Archiv: Bergrettungseinsatz auf der Katrin: Bulldogge stürzte 200 Meter ab

Die 25 Kilogramm schwere Bulldogge wurde in einem Kraftakt zurück zur Seilbahnstation gebracht. Bild: facebook.com/Bergrettung.Bad.Ischl

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper