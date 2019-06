Bub von Holzfigur erschlagen: Keiner will schuld sein

Zwei Jahre ist es her, dass auf einer Alm in der Nähe von Villach eine 80 Kilo schwere Kobold-Figur aus Holz auf einen fünfjährigen Buben gestürzt ist. Das Kind, das mit seiner Wiener Familie einen Ausflug gemacht hatte, erlag im Spital seinen schweren Kopfverletzungen. Gestern startete am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen drei Beschuldigte, sie müssen sich wegen grob fahrlässiger Tötung bzw. Gemeingefährdung verantworten.

Staatsanwältin Denise Ebner sagte, die Figur habe ursprünglich einen Standfuß gehabt, der aber abgesägt worden sei. So sei die Figur ungesichert auf einer Betonwaschplatte neben dem Almmuseum auf der Gerlitzen aufgestellt gewesen. Deshalb reichte die Kraft eines Fünfjährigen aus, die Skulptur zum Umstürzen zu bringen.

"Wollte sie verbrennen"

Alle drei Angeklagten, die beiden Obmänner der Agrargemeinschaft und der Pächter und Wirt der Almhütte, bekannten sich allerdings "nicht schuldig". "Ich wollte diese Figuren nach dem Umbau am liebsten im Sonnwendfeuer verbrennen", sagte der Hüttenwirt. Doch der "Almherr", also die Agrargemeinschaft, der die Alm gehört, habe darauf bestanden, dass die Figuren beim Almmuseum aufgestellt werden. "Ich habe sie weder aufgestellt noch abgesägt", beteuerte der Wirt. Den Inhalt eines anonymen Briefes, den die Richterin Ute Lambauer vorlas, wonach er die Figuren zurechtgeschnitten habe, dementierte er entschieden.

Doch auch die Vertreter der Agrargemeinschaft wiesen jede Schuld von sich. Dem ehemaligen Obmann (70) der Agrargemeinschaft soll die Figur gehört haben. Er hatte seine Tätigkeit als Obmann der Agrargemeinschaft zwei Monate vor dem Unfall aufgegeben. Doch er bestritt, dass die Skulpturen ihm gehören: "Ich habe sie vor 30 Jahren der Agrargemeinschaft geschenkt. Daraufhin wurde sie bei der Hütte mit dem Fuß in der Erde vergraben."

Doch wer sie ausgegraben und bei dem Museum platziert hatte, könne er nicht sagen. Zur Einvernahme des dritten Angeklagten kam es nicht mehr, das Gericht vertagte den Prozess.