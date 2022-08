Bub stürzte mit Fahrrad: Lenkstange bohrte sich in Unterschenkel

Ein Zwölfjähriger hat sich am Freitagabend beim Sturz mit dem Fahrrad in der Stadt Salzburg einen Teil der Lenkstange in seinen rechten Unterschenkel gebohrt. Die Berufsfeuerwehr musste das Zweirad erst zerlegen und Seilverbindungen trennen, damit der Bub ins Spital eingeliefert werden konnte. Die Schwere der Verletzungen war laut Polizei vorerst nicht bekannt.