Bub (7) konnte auf Klettersteig nicht mehr weiter: Per Helikopter gerettet

Sie stieg mit den Buben in den Klettersteig am Karhorn (2.416 Meter) ein, hatte aber den Schwierigkeitsgrad des Klettersteigs unterschätzt. In der Hälfte der Tour begann der Siebenjährige, der über keinerlei Klettersteig-Erfahrung verfügte, zu weinen und weigerte sich weiterzugehen. Nach einem Notruf wurde das Trio per Tau vom Helikopter geborgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Klettersteige: Von A wie Anfänger bis E wie Extrem

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper