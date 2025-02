Bub (11) starb nach Skiunfall in Wagrain

Der Niederösterreicher war gegen 9.00 Uhr früh auf seinen Skiern auf der schwarzen Piste talwärts unterwegs, teilte die Polizei mit. Aus noch unbekannter Ursache durchbrach das Kind ein Absperrnetz und prallte danach gegen die Außenmauer einer Skihütte. Der Bub wurde zuerst noch erfolgreich reanimiert und ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Dort erlag der Elfjährige seinen schweren Verletzungen.

Immer wieder kommt es derzeit zu schweren Skiunfällen in und um Oberösterreich. Im Skigebiet Hinterstoder-Höss zog sich ein 74-jähriger Linzer am Dienstagvormittag einen Beckenbruch zu. Er wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Erst am Sonntag blieben zwei Wintersportler nach einem Zusammenstoß im Skigebiet Dachstein-West bewusstlos auf der Piste liegen. Tags zuvor verletzten sich – wie berichtet – eine eine 61-jährige Tschechin und ein 64-Jähriger aus Andorf (Bezirk Schärding) bei einem Zusammenstoß auf der Höss schwer. Am Donnerstag erlitt ein 35-Jähriger auf der Reiteralm im steirischen Bezirk Liezen lebensgefährliche Verletzungen. Er war 30 Meter über eine Waldböschung gestürzt.

Lokalisierung: Der Unfall passierte im Salzburger Skigebiet Wagrain

