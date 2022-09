Brutaler Massenstreit auf Spielplatz in Dornbirn

Wie die Polizei am Dienstagabend berichtete, fügte ihm ein 15-Jähriger mit einem etwa zehn Zentimeter langen Klappmesser Schnitt- und Stichwunden an der Hand zu. Mehrere Männer dürften ihn außerdem mit Faustschlägen verletzt haben. Der Hauptverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Der 15-jährige Rumäne wird auf freiem Fuß angezeigt. Das Tatmesser wurde bisher nicht gefunden. Zu dem Streit, an dem Jugendliche und Erwachsene beteiligt waren, war es gegen 17.45 Uhr auf dem Spielplatz des Naturkundemuseums "Inatura" in Dornbirn gekommen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8140