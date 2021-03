Brutale Attacken auf Prostituierte: Lebenslange Haft

Hauptgrund für die Verhängung der Höchststrafe sei das "außergewöhnliche Ausmaß an Gewalt" gewesen, so der Vorsitzende des Geschworenensenats.

Zwei der Opfer sind Transsexuelle. Bei einem der Termine bei einer der Prostituierten ließ sich der Tscheche massieren. Doch der 22-Jährige bat dann um einen Rollenwechsel, zückte ein Messer und fügte dem Opfer zahlreiche Schnittwunden im Gesicht, am Schädel und am Oberkörper zu und wollte ihm auch die Kehle durchschneiden. Die Frau erinnerte sich, dass ihr Peiniger bei der Bluttat eigenartige brummende Geräusche von sich gab. Als sie weglaufen wollte, zog er sie an den Haaren zurück und rammte ihr noch das Messer in den Rücken.

Barbiepuppe in der Unterhose

Eine Mitbewohnerin hörte die Schreie der schwerverletzten Frau, schritt ein und der Täter flüchtete. Der Helferin verpasste er noch einen tiefen Schnitt in den Arm. Ein weiteres Opfer sagte, der 22-jährige habe eine Barbiepuppe aus seiner Unterhose gezogen und mit dieser gespielt. Zu einer Gewalttat kam es hier nicht, weil sich vor dem Fenster Leute aufhielten.

Gerichtspsychiater Peter Hofmann sagte, das Motiv des Täters sei es gewesen, den Opfern "maximalen Schmerz" zuzufügen. Er sei "völlig emotionslos" und sadistisch und habe sich zu einem Serientäter entwickelt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.