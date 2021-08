Brutale Attacke am Salzburger Rudolfskai

Er prügelte mehrmals auf einen 17-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging. Doch der 19-Jährige ließ nicht von dem Verletzten ab, sondern versetzte ihm mehrere Tritte gegen den Kopf, berichtete die Polizei Salzburg. Als dem Burschen ein 18 Jahre alter Freund zur Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem 19-Jährigen mit Faustschlägen attackiert.

Der 19-Jährige zerrte den 18-Jährigen auf die Straße und riss auch ihn zu Boden. Schließlich gelang es mehreren Passanten, den 19-jährigen Salzburger, der noch immer auf die beiden Burschen einschlug und eintrat, zurückzuhalten. Als der junge Mann bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er in Richtung Innenstadt. Die alarmierten Polizisten konnten den Schläger nach einer kurzen Verfolgung beim Universitätsplatz festnehmen. Der Beschuldigte wurde noch in der Nacht in das Polizeianhaltezentrum gebracht.