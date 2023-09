Brustansatz und Bauchnabel müssen an Gymnasium verdeckt sein

Neuerdings ist in der Hausordnung der Schule geregelt, wie sich Schülerinnen und Schüler (nicht) kleiden dürfen. So müssen Mädchen etwa den Brustansatz und den Bauchnabel hinter der Kleidung verbergen. Zudem darf die Hose nicht kürzer sein als eine Handbreit von der Schrittgrenze. Bei Burschen sind Hauben oder Kappen verboten. Außerdem dürfen am Oberteil keine diskriminierenden Texte und Bilder sowie Drogen- und Gewaltverherrlichungen zu sehen sein. Und: Schuhe dürfen kein Profil aufweisen, bei dem Schmutz oder Nässe haften bleibt. Ein Foto, das den "NÖN" zugespielt worden ist, zeigt die geschlechtsspezifischen Kleidervorschriften.

"Bauchfrei auch für Burschen verboten"

Die Direktorin der Schule verteidigt die Regelung. "Wir finden es schon wichtig, dass die Schüler erkennen: Es gibt einen Arbeitsplatz, in dem Fall die Schule, an dem 1100 Schüler und Lehrer zusammenarbeiten", wird sie in den NÖN zitiert. Manche würden "nur noch einen Sport-BH" tragen, sagt die Direktorin. Das Bauchfrei-Verbot gelte "selbstverständlich auch für die Burschen". Die Kleiderordnung sei in Abstimmungen mit der Eltern- und Schülervertretung beschlossen worden, betont die Direktorin.

Ministerium zurückhaltend

Der ORF Niederösterreich konfrontierte das Bildungsministerium - und erhielt eine zurückhaltende Reaktion: "Gemäß § 44 SchUG ist die Festlegung schuleigener Verhaltensvereinbarungen in der Hausordnung möglich. Wir sehen darin allerdings keine Grundlage dafür, die Schülerinnen und Schüler zum Tragen einer Schuluniform zu verpflichten."

Der Bildungssprecher der Grünen, äußerte sich kritisch: "Hier werden Freiheiten beschnitten, die niemandem einen Schaden zufügen", wurde Georg Ecker zitiert.

