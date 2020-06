Brücke bei Neubau der Umfahrung Wieselburg eingestürzt

Die Ursache sei vorerst nicht bekannt, teilte der niederösterreichische Straßendienst am frühen Abend mit. Die Wirtschafts- und Wildbrücke sei bereits seit einem Jahr fertiggestellt. Verletzt wurde offensichtlich niemand.

Petzenkirchen. Eine Feuerwehr rückte mit 25 Mann aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Um sicherzugehen, dass es tatsächlich keine Verschütteten gibt, war auch ein Suchhund an Ort und Stelle, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker zur APA. Die Bezirkshauptmannschaft sei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden und werde weitere Veranlassungen treffen.

Der Schaden wird laut dem Straßendienst von Brückenbauexperten gemeinsam mit den Baufirmen untersucht. Zudem werde eine Kommission eingesetzt, die "auch alle anderen Brücken im Baufeld überprüfen" soll. Ob der Einsturz vom Sonntagnachmittag eine Auswirkung auf die Gesamtfertigstellung der Umfahrung Wieselburg haben wird, könne noch nicht gesagt werden, so der Straßendienst.

Unwetter sorgte für Totalsperre der Westautobahn im Bezirk Melk

Ein starkes Gewitter hat am Sonntagabend auf der Westautobahn (A1) zwischen Pöchlarn und Loosdorf (Bezirk Melk) zu einer vorübergehenden Totalsperre der Richtungsfahrbahn Wien geführt. Die Straße sei überschwemmt gewesen, auch Erdreich sei auf die A1 gelangt, sagte ein Sprecher der Asfinag auf APA-Anfrage. Die etwa eine halbe Stunde dauernde Sperre wurde gegen 18.15 Uhr wieder aufgehoben.

Aufgrund der Abriegelung der betroffenen Passage der Westautobahn hatten sich mehrere Kilometer Stau gebildet. Die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn war dem Sprecher zufolge von der Überschwemmung nicht betroffen.