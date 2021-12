Britische Skiurlauber landeten in Scharen in Tirol und Salzburg

Wie stark die Coronavirus-Mutante Omikron in Großbritannien bereits wütet, zeigt sich an der Tatsache, dass London den Katastrophenfall ausgerufen hat. Zuvor waren die Ansteckungen innerhalb von einer Woche um 67 Prozent gestiegen.

Entsprechend genau wird beobachtet, wohin die Briten zum Skiurlaub fahren. Beliebtes Reiseziel bleibt dabei Österreich, wie sich am Wochenende gezeigt hat. Denn noch bevor gestern die verschärften Einreisekontrollen in Österreich in Kraft getreten sind, herrschte Samstag und Sonntag Hochbetrieb an den Flughäfen in Innsbruck und Salzburg, wo britische Skitouristen in Scharen angereist sind. Allein sieben Maschinen aus London landeten am Sonntag in Innsbruck, je eine aus Luton, Manchester und Bristol.

"Fast identisch" ist es laut Flughafensprecher Alexander Klaus in Salzburg gewesen. Beinahe im Halbstundentakt landeten Samstag und Sonntag Flugzeuge aus London, Luton, Bristol, Birmingham, Edinburgh und Leeds. Jahreszeitlich bedingt seien viele Skitouristen, aber auch andere Reisende in den Flugzeugen gesessen, so der Flughafensprecher.

Kaum Briten in Oberösterreich

"Jene Urlauber aus Großbritannien, die noch vor Einführung der neuen Einreisebestimmungen vor allem in Tirol und Salzburg angekommen sind, bleiben auch in diesen Bundesländern. Nach Oberösterreich sind nur vereinzelt Urlauber aus Großbritannien angereist." Dies würden die Rückmeldungen aus den heimischen Urlaubsdestinationen zeigen, sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) auf OÖN-Anfrage.

Salzburgs Flughafensprecher Klaus betonte, dass schon mit Bekanntwerden der neuen Einreiseregeln diese auch angewandt worden seien. Seit gestern ist für die Einreise aus sämtlichen Staaten ein gültiger 2G-Nachweis und ein zusätzlicher negativer PCR-Testnachweis erforderlich. (eda)