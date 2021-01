Briten, Dänen, Australier in St. Anton angetroffen

Junge Menschen aus aller Herren Länder, die unter dem Vorwand, einen Job zu suchen, trotz Coronabeschränkungen nach Österreich zum Skifahren reisen: Das hatte vergangene Woche St. Arlberg am Arlberg in die Schlagzeilen gebracht.

Am Freitagabend führte die Tiroler Polizei in dem berühmten Skiort und im Stanzertal intensive Kontrollen durch. 133 Personen in 44 Unterkünfte wurden überprüft. Es hagelte 96 Anzeigen, zudem wurden 29 Sicherheitsleistungen eingehoben.

"Es wurden unter anderem Briten, Dänen, Schweden, Rumänen, Deutsche, Australier, Iren und Polen kontrolliert und angezeigt", teilte die Polizei mit. "Das Strafmaß nach dem Epidemiegesetz bei Übertretungen der Einreise- bzw. Notmaßnahmenverordnung beträgt bis zu 2180 Euro." Überprüft wurden bei Zweitwohnsitzen vor allem die meldegesetzlichen Auflagen und Übertretungen der Covid-19-Einreisebeschränkungen.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (VP) bezeichnete die Umgehung der Covid-Verordnungen als "absolut inakzeptabel". Es gebe klare Regeln, "die für alle gelten und auch einzuhalten sind", sagte der Landeshauptmann. "Bei Covid-Verstößen gibt es null Toleranz."

Unterstützung bekam Platter von Innenminister Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Nur durch die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sei es zu schaffen, die Infektionszahlen weiter zu senken, sagte Anschober. "Wer Auflagen und Vorgaben umgeht und trickst, schadet der ganzen Gesellschaft"

90 Fälle in Skilehrer-Cluster

Der Corona-Cluster im Zusammenhang mit einer Skilehrerausbildung in Flachau im Salzburger Pongau ist unterdessen erneut größer geworden. Nach neuerlichen Tests kamen elf weitere positiv getestete Personen dazu. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steigt damit auf 90.

Alle bisher negativ getesteten Personen aus dem insgesamt 172 Kursteilnehmer, Ausbildner und Personal der Unterkunft umfassenden Kreis machten am Freitag erneut einen PCR-Test. Der Cluster rund um die Ausbildung von rund 150 angehenden Skilehrern in Flachau war am Donnerstag vergangener Woche bekannt geworden. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne – egal ob infiziert oder nicht. Als Folge des Ausbruchs wurden alle Skilehrerkurse in Salzburg abgesagt.

Das Nachrichten-Magazin "profil" veröffentlichte am Wochenende eine Unique-Research-Umfrage (500 repräsentativ Befragte). Darin sprachen sich 64 Prozent für eine Schließung der Pisten aus (39 Prozent "auf jeden Fall" und 25 Prozent "eher"). 29 Prozent waren für das Offenhalten, der Rest machte keine Angaben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.