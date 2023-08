Bremse bei Seilrutsche versagte: Frau schwer verletzt

Die Deutsche wollte sich im Skigebiet der "Königsleiten Gerlospass Bergbahnen" am Flying Fox in die Tiefe gleiten lassen. Durch die nicht einwandfrei funktionierende Bremsvorrichtung kam die Sportlerin aber zu schnell unten an. Vor Ort versuchte ein Mitarbeiter noch sie abzufangen, jedoch schlug sie trotzdem noch mit erhöhter Geschwindigkeit in das Rückhaltekissen am Ausstiegsort ein. Durch den Aufprall erlitt sie eine Abschürfung am linken Knie und klagte über Schmerzen im Bauchbereich. Im Tauernklinikum Mittersill wurde eine gebrochene Rippe und Abschürfungen am linken Knie diagnostiziert.

Die Frau trug während der Nutzung einen Helm, war ordnungsgemäß gesichert und durch einen fachlich geschulten Mitarbeiter in die Vorrichtung eingehängt. Der Grund, weshalb die Bremsvorrichtung nicht ordnungsgemäß funktionierte, ist bislang noch unbekannt. Die Anlage wurde bis zur Prüfung bzw. TÜV Abnahme außer Betrieb gesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper