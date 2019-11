Breitbeiniges Sitzen in Öffis: Wiener Linien bitten um Unterlassung

"Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!", heißt es im am Montag publizierten Sujet. "Sitzt du noch oder spreadest du schon?", fragten die Wiener Linien etwa auf ihrem Twitter-Account.

Sitzt du noch oder spreadest du schon? Wir haben einen kleinen Schummelzettel für alle vorbereitet, die sich da nicht sicher sind ? #manspreading pic.twitter.com/ZDEqjmLG0w — Wiener Linien (@wienerlinien) November 4, 2019

Darunter posteten die Verkehrsbetriebe einen "kleinen Schummelzettel", der mit Illustrationen veranschaulicht, welche Sitzpositionen eher nicht erwünscht sind und wie man es richtig machen soll. Eine Kampagne sei das aber nicht, hieß es von einem Sprecher gegenüber der APA. Insofern wird es auch keine Plakate oder Sticker dazu geben.

Die Aktion sei Teil der regelmäßigen "Schummelzettel"-Serie, in der man in sozialen Netzwerken augenzwinkernd um gegenseitige Rücksichtnahme in den Öffis bittet. Dieses Mal haben man eben "Manspreading" aufgegriffen - ein Thema, das Fahrgäste immer wieder beschäftige, wie der Sprecher sagte.