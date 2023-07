Brecheisen und Stirnlampe im Gepäck: Einbrecher auf Baustelle ertappt

Der 28-jährige Slowake wurde durch den Sicherheitsmitarbeiter angehalten und die Polizei alarmiert, hieß es in einer Aussendung der Exekutive. Auf dem Gelände waren demnach mehrere Container aufgebrochen, im Rucksack des Verdächtigen befanden sich unter anderem Bargeld und ein Hammer. Der Mann wurde festgenommen und verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage.

In der Nacht auf Sonntag wollten zwei Männer offenbar in ein Haus in Wien-Penzing einbrechen. Die Verdächtigen wurden dabei der Exekutive zufolge allerdings vom Besitzer beobachtet. Als die alarmierten Polizisten zu dem Grundstück kamen, sahen sie zwei Männer weglaufen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden die georgischen Staatsbürger festgenommen.

