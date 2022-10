Brautpaar bestohlen: Sämtliche Hochzeitsgeschenke weg

Den frisch vermählten Eheleuten wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag sämtliche Hochzeitsgeschenke gestohlen. Die Präsente waren nach der Übergabe in einem Auto gelagert worden, das auf einem öffentlichen Parkplatz neben einem Hotel abgestellt war. Als das Brautpaar am nächsten Tag das Fahrzeug öffnete, war es komplett leer geräumt.

on den Geschenken fehlt seitdem jede Spur. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Pkw war laut Aussagen des Bräutigams zugesperrt, wies aber keine Einbruchsspuren auf. Die Ermittler vermuten nun, dass eine der Türen nicht richtig verschlossen gewesen sein könnte.