Brandursache bei Tiroler Motorradmuseum offenbar technischer Defekt

Dies gab die Tiroler Polizei am Mittwoch bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe stand weiterhin noch nicht fest, in dem Museum befanden sich jedenfalls mehr als 200 Motorräder. Ein Angestellter hatte am Montag gegen 4.40 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein akustischer Alarm losgegangen war. Gegen 6.00 Uhr stand das Museum, das sich auf einer Seehöhe von über 2.000 Metern befand, in Vollbrand. Über 100 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten waren im Einsatz.

