Brandstiftung bei Tiroler Feuerwehr: Tatverdächtiger festgenommen

Als tatverdächtig galt ein 31-jähriger Österreicher, der Mann wurde am Samstag an seiner Wohnadresse festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Er zeigte sich geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Motiv weiter unklar

Nähere Hintergründe zur Person des Beschuldigten, der genauen Tatausführung sowie dem Motiv wurden nicht bekanntgegeben. Der Verdächtige war in das Gerätehaus der Feuerwehr in Münster eingedrungen und hatte zunächst Bargeld in Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages entwendet. Anschließend legte er das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand in ihren eigenen Räumlichkeiten relativ rasch löschen. Es entstand großer Sachschaden. Fahrzeuge und Geräte wurden jedoch nicht beschädigt.

