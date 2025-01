Verkohlte Leiche in Wien: Kein Fremdverschulden

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien seien weiterhin im Gange, hieß es auf Anfrage. "Die Identität des Verstorbenen konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Ermittler haben jedoch klargestellt, dass in diesem Fall ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann."

Bei dem Brand in der Lainzer Straße hatten die Feuerwehrleute die verkohlte Leiche während der Löscharbeiten entdeckt. Als die ersten Löschkräfte eintrafen, stand die kleine Gartenhütte demnach schon in Vollbrand. Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung. Während dieser Löscharbeiten wurde dann die Leiche in den Trümmern der Hütte entdeckt und geborgen. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Brandursache weiterhin unklar

Durch die enorme Hitze geriet auch das Dach des angrenzenden Gebäudes in Flammen. Diese konnten aber umgehend gelöscht werden. Zur Ursache des Feuers gab es am Mittwoch weiter keine Angaben.

