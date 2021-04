Brand in Wien: Familie von Dach gerettet

Aufgrund des dichten Rauchs im Stiegenhaus war Bewohnern der Fluchtweg versperrt. In einem der oberen Stockwerke kletterte ein Mann sogar aus dem Fenster. Er wurde von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet. Auch eine Familie, die mit ihrem 20 Monate alten Kind auf das Dach geflüchtet war, wurde von der Feuerwehr per Leiter gerettet.

Zeitgleich drangen Atemschutztrupps in das dicht verrauchte Stiegenhaus vor und brachten mehrere Bewohner mittels Fluchtfiltermasken ins Freie. Jene Mieterin, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war, hatte die Wohnung selbständig verlassen. Insgesamt wurden 16 Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Fünf Bewohner wurden mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Die Brandursache war gestern noch unklar.

Video: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

