Brand in steirischem Jagdhaus: 20-Jährige sprang aus Fenster

Die 20-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer und konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt, jedoch dürften laut Mitteilung der Polizei drei Katzen beim Brand verendet sein. Die Brandursache stand vorerst noch nicht fest.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bei dem auf 1.400 Metern Seehöhe gelegenen Gebäude, stand das Jagdhaus bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfung hielt bis in die Morgenstunden an. Mehr als 80 Kräfte der Feuerwehren Stadl, Einach, Predlitz, St. Georgen ob Murau, Metnitz, Glödnitz und Weitensfeld standen im Einsatz. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen laut Mitteilung der Polizei mehrere hunderttausend Euro betragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.