Brand im Koralmtunnel - Arbeiter gerettet

Die Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Tunnel befanden, konnten alle unverletzt instzt ins Freie gelangen.

Laut Polizei waren insgesamt 54 Arbeiter in den diversen Stollen des Tunnels. Der ORF Kärnten berichteten, dass sich nur 13 Arbeiter direkt im Tunnel befanden, als der Brand ausbrach. Erste Löschversuche der Arbeiter mit der am Bagger montierte Löschanlage und mit mehreren Handfeuerlöschern blieben erfolglos. Der Brand konnte schließlich von Atemschutzträgern der Feuerwehr gelöscht werden. Diese wurden zuvor mit dem Baustellenzug in den Tunnel gefahren. Im Einsatz standen rund 100 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, sowie sechs Mann des Roten Kreuzes.

Am Sonntag in der Früh soll der Tunnel von der Feuerwehr und der Bauleitung begangen und untersucht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.