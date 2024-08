Boots-Crash am Wörthersee: Floß sank, Feuerwerk fiel aus

Ein Motorbootlenker war mit dem Floß kollidiert, das als Abschussrampe für das Feuerwerk dienen hätte sollen. Das Floß sank, die Bergung war für Freitag anberaumt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Jedes Jahr zu Mariä Himmelfahrt findet die Schiffsprozession am Wörthersee statt - heuer war das bereits zum 70. Mal der Fall. Aus vorerst unbekannter Ursache kollidierte am Donnerstag um 22.30 Uhr jedoch ein 69-jähriger Motorbootlenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf Höhe Maria Wörth mit einem Floß. Dieses war mit zahlreichen Feuerwerkskörpern bestückt, es wurde so schwer beschädigt, dass es sank. Das Motorboot wurde leicht beschädigt.

Sowohl der 57-jährige Flößer als auch der Motorbootlenker blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserrettung schafften es, den Großteil der im Wasser treibenden Feuerwerkskörper zu bergen. Die Marienprozession wurde fortgesetzt, das Feuerwerk entfiel allerdings. Ein Alkotest beim Motorbootlenker verlief negativ, so die Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.