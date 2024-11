Bombendrohung gegen steirische Schule

Ein E-Mail war bei der Landespolizeidirektion Steiermark eingelangt, das auf einen angeblichen Sprengsatz in dem Schulzentrum hinwies. Erste Durchsuchungen bis Mittag führten allerdings bis zu keinem verdächtigen Fund, hieß es seitens der Exekutive.

Es ist nicht das erste Vorkommnis dieser Art in der Steiermark: Erst in den Herbstferien hatte es eine ähnliche Drohung gegen ein Gymnasium in Graz gegeben. Weil zu diesem Zeitpunkt keine Schüler in dem Gebäude waren, erregte sie aber wenig Aufsehen. Eine Nachricht, die vor wenigen einen Amoklauf in einem Einkaufszentrum südlich von Graz ankündigte, dagegen schon. Glücklicherweise handelte es sich auch in diesem Fall um eine leere Drohung.

Ebenfalls betroffen war am Freitag eine Schule in Niederösterreich: Drohung per E-Mail: Schule in St. Pölten evakuiert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper