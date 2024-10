Bombendrohung gegen den Bahnhof Eisenstadt

Gegen 13 Uhr sei die Drohung im Burgenland eingegangen. Der Bahnhof wurde evakuiert, Spezialkräfte seien vor Ort und suchen mit Sprengstoffspürhunden das Gelände ab. Ebenfalls Freitagmittag ging eine Bombendrohung gegen die Linzer Otto-Glöckel-Schule ein.

Lesen Sie auch: Bombendrohung gegen Linzer Otto-Glöckel-Schule

Aufgrund des Inhaltes der Schreiben geht die Polizei derzeit davon aus, dass in allen Fällen derselbe Verfasser am Werk war. Wobei in Sicherheitskreisen an der Ernsthaftigkeit der vermeintlichen Drohungen gezweifelt wird. . Fragen zu einem möglichen Täterprofil, einem Motiv sowie den Hintergründen würden "aus ermittlungstaktischen Gründen" vorerst nicht beantwortet, heißt es von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.

Lesen Sie auch: Bombendrohungen an Bahnhöfen dürften auf einen Einzeltäter zurückgehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.