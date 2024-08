Bodo Hell weiter vermisst: Großsuche am Dachstein am Montag fortgesetzt

Hell soll sich am Freitagmorgen von seiner Almhütte auf der Grafenbergalm aufgemacht haben, um über das Heilbronnerkreuz zum Obertrauner Landfried zu wandern, wie die Bergrettung am Montag in einer Aussendung bekannt gab. Um etwa 11 Uhr soll er noch weiteren Wanderern am Loskoppen begegnet sein. Ihnen berichtete er, er wolle nach seinen Kühen Ausschau halten. Dann verliert sich die Spur. An seinem eigentlichen Ziel kam der 81-Jährige nicht an.

Nachdem ihn ein Freund am Sonntag nicht in seiner Hütte angetroffen hatte, verständigte er die Einsatzkräfte. Am Sonntag suchten die Einheiten der oberösterreichischen und der steirischen Landesgruppen der Bergrettung, Alpinpolizei, Bundesheer und Feuerwehr das Gebiet weitläufig ab, die Polizei unterstützte die Suche mit Hubschraubern. Am Abend musste der Einsatz nach Einsetzen der Dunkelheit abgebrochen werden.

Suche am Montag wieder aufgenommen

Montagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde die Suche wieder aufgenommen und ausgeweitet. Gemeinsam mit der alpinen Einsatzgruppe der Polizei und mehreren Suchhunden stehen derzeit mehr als 30 Bergretterinnen und Bergretter aus Obertraun und Hallstatt im Einsatz. Mit einem Ortungsgerät ("RECCO") wird das weitläufige Suchgebiet abgescannt.

Der ortskundige Hell kenne das Gebiet am Dachstein ausgezeichnet und sei dadurch oftmals auch auf weniger bekannten Wegen unterwegs, was die Suche nochmals erschwere, so die Bergrettung. Weil vermutete wird, dass sich der Vermisste in Oberösterreich befinden könnte, wird die Amtshandlung von der Alpinpolizei Gmunden übernommen und geführt.

In diesem Jahr erhielt Hell den Literaturpreis des Landes Steiermark. Der gebürtige Salzburger verbringt seine Sommer auf einer Almhütte auf der Grafenbergalm und hütet dort nicht nur rund 100 Tiere, sondern schreibt dort auch seine Bücher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.