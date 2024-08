Blutverschmierter Drogendealer in Wien-Hernals erwischt

Laut Polizeisprecher Mattias Schuster klopfte er blutverschmiert gegen 16.25 Uhr gegen eine Wohnungstür, verließ das Stiegenhaus danach aber gleich wieder. Der Zeuge, der die Polizei alarmierte, gab außerdem an, dass der Mann eine Schusswaffe in seinem Hosenbund getragen habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen in Hochburg-Ach in Kinderzimmer versteckt

Beamte des Ottakringer Stadtpolizeikommandos und der WEGA stoppten den 36-jährigen slowenischen Staatsbürger im Bereich der Dornbacher Straße. Sie fanden bei ihm eine Pistole des Typs Walther 7.65 mm samt Magazin, sechs Stück Magazin, einen Pfefferspray, ein Baggy mit Kokain und 4.050 Euro in bar in "szenetypischer" Stückelung. Die Polizisten fanden auch die Erklärung für das blutverschmierte Aussehen des Verdächtigen: Er hatte sich in seiner Wohnung während eines Streitgesprächs via Mobiltelefon offenbar so sehr geärgert, dass er mehrere Möbelstücke und einen Glastisch zerstörte. Dabei zog er sich Verletzungen an der Hand zu.

Anzeige und vorläufiges Waffenverbot

Die Beamten durchsuchten die Wohnung und stellten eine Gasdruckpistole sowie diverse Gegenstände, die im Zusammenhang mit Drogenverkauf stehen könnten, sicher. Dazu zählten ein Schweißgerät (für Plastiksackerln, Anm.), eine Taschenwaage sowie Streckmittel. Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht, nachdem er medizinisch behandelt worden war. Er wurde mehrfach angezeigt, außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.