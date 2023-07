Bluttat in Wien-Ottakring: 28-jährige Frau tot, Mann in Lebensgefahr

Die Polizisten fanden in einer Wohnung dann die 28-Jährige. Sie wies Stichverletzungen auf. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch in der Wohnung. Für den 35-Jährigen wurden ebenfalls unverzüglich lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet. Er wurde in kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort wurde ein Messer sichergestellt, mit dem die Tötung vermutlich verübt worden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind die beiden bisher nicht polizeilich aufgefallen, etwa in Zusammenhang mit Gewalt in der Privatsphäre. Laut Fürst deutete dem Erkenntnisstand am Nachmittag zufolge nichts darauf hin, dass eine dritte Person an den Geschehnissen beteiligt gewesen ist. Bei den beiden handelte es sich um ein Paar, bestätigte Fürst am Nachmittag. Auch die 28-Jährige war syrische Staatsbürgerin.

Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Für die Ermittler deutete die Spurenlage darauf hin, dass es sich um eine Tat im Affekt gehandelt haben könnte. Der 35-Jährige selbst war nicht einvernahmefähig, um sein Leben kämpfen die Ärzte. Einvernahmen der Nachbarn standen am Nachmittag ebenfalls noch aus. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle West des Landeskriminalamtes.

Video: Bluttat in Wien-Ottakring

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Frauen, die in Österreich Gewalt erleben, finden u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at oder beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at.

