Bluttat in Melk: Weiter Unklarheit über Tatmotiv

Vermutlich im Streit soll ein 42-jähriger Niederösterreicher am Donnerstag im Haus seiner Mutter in Melk ihren Lebensgefährten erschossen haben. Im Anschluss verschanzte sich der Bewaffnete im Obergeschoss des Gebäudes. Verhandlungen mit dem Täter, sich zu stellen, verliefen erfolglos. Daher stürmte die Cobra das Haus und nahm den Beschuldigten fest. Dabei dürften Schüsse gefallen sein, der 42-Jährige wurde verletzt in ein Spital gebracht.

Am Abend hatte der Mann das Haus seiner Mutter aufgesucht. Dabei soll der Bewaffnete auf den 62-jährigen Lebensgefährten geschossen haben. Die Frau flüchtete aus dem Gebäude und alarmierte Polizei und Rettung. Auch die Cobra wurde sofort verständigt. "Die Kollegen wussten, dass sich im Haus ein Schwerverletzter befindet, der Hilfe braucht", sagt Polizeisprecher Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Beamte der "schnellen Interventionsgruppe" (SIG) wagten sich in das Haus und brachten das Opfer, das zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ins Freie. Doch dort konnten die Rettungskräfte nichts mehr ausrichten, der 62-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen.

Als klar war, dass sich nur noch der mutmaßliche Täter in dem Haus befand, unternahmen Mitglieder der "Verhandlungsgruppe Ost" Versuche, den Mann zum Aufgeben zu überreden. Das Gelände in der Ortschaft Pielach war zu diesem Zeitpunkt bereits großflächig gesperrt worden. Diese Maßnahme blieb erfolglos, weshalb um etwa 23 Uhr der Zugriff durch Beamte der Cobra erfolgte. Der 42-Jährige wurde festgenommen. Bestätigt wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass es im Zuge der Amtshandlung Schüsse gegeben habe. Wie es dazu kam und wer feuerte, blieb jedoch offen. Polizisten seien nicht verletzt worden, teilte der Sprecher mit. Alles Weitere sei "Gegenstand der Ermittlungen". Im Haus sei die Faustfeuerwaffe sichergestellt worden. Der Beschuldigte wurde stationär in ein Spital aufgenommen, wo er sich auch am Freitag noch befand. Eine Befragung des Tatverdächtigen sei noch nicht erfolgt. Daher war auch das Tatmotiv am Freitag unbekannt. Im Raum standen Familienstreitigkeiten.

Auch die Mutter konnte noch nicht einvernommen werden. Sie war zwar unverletzt geblieben, erlitt aber einen schweren Schock und wird psychologisch betreut.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten teilte mit, dass sich der Beschuldigte vorerst weiter in Polizeigewahrsam befinde. Weil noch kein Einvernahme-Protokoll vorliege, sei auch noch kein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt worden.

