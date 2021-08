Das Blaukehlchen wird in Österreich immer seltener. Laut der Vogelschutzorganisation BirdLife bewohnen nur noch 150 Brutpaare zumeist kleinere Feuchtgebiete mit Schilf und offenen Bodenstellen. Zudem droht das völlige Aussterben der Bekassine als Brutvogel in Österreich, da nur noch kleine Restpopulationen mit insgesamt rund 25 Brutpaaren existieren. Ihre langen Schnäbel stochern kaum noch in feuchten Böden nach Kleintieren.