Blaue Beeren, weiße Weste: Das ist die Schokolade zum Ibiza-Skandal

Der steirische Schokoladeproduzent Zotter hat sein Sortiment um eine "Skandalschoko zum Vernaschen" bereichert. Das Produkt mit dem Namen "Bergl statt Ibiza 'Ma is de schoaf!'" soll mit Hanfnougat und Zwetschkenschnaps – statt mit Red Bull und Wodka – überzeugen. Dazu eine blaue Schicht aus Johannisbeeren, Chili (für die Schärfe) und eine "weiße Weste" aus heller Schokolade. Während man sie vernascht sollte man nicht zum Lachen in den Keller gehen, heißt es von Zotter.

Die Idee und auch der Name stammen von dem Erfinder der handgeschöpften Edelschokolade und Firmengründer Josef Zotter persönlich. Der Zusatz "Bergl" bezieht sich übrigens auf den Ortsteil, in dem sich die Schokoladenfabrik befindet.

Schon jetzt, also "zack zack zack", ist die scharfe Köstlichkeit im Online-Shop und im zur Manufaktur gehörenden "Schoko-Laden" erhältlich – zum stolzen Preis von 3,70 Euro für eine 70-Gramm-Tafel. Davon, dass sie rasch ausverkauft sein wird, kann trotzdem ausgegangen werden. Derzeit sei die neue Sorte noch nicht für Händler bestellbar, man arbeite aber daran, so Zotter.

Der Facebook-Beitrag zu der skandalösen Süßigkeit avancierte am Freitag in Kürze zum viralen Klickhit. Tausende Reaktionen gab es binnen weniger Stunden auf das Posting, hunderte Male wurde es geteilt. "Geniale Idee" und "genau mein Humor" so der Tenor unter den Usern. Und wie schmeckt's? "Nicht nur humortechnisch gelungen", schreibt eine Userin, die die Schokolade schon probieren durfte.