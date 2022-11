Kochbuch des Bundesheeres: Wie koche ich in Krisenzeiten?

Die Gefahr eines großflächigen Stromausfalles wird immer mehr Menschen bewusst. Bis ein solches Blackout behoben sind, kann einige Zeit vergehen, heißt es von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag. Deswegen bereite sich das Bundesheer darauf vor, der Bevölkerung in einem solchen Notfall zu helfen. Gemeinsam mit Lehrlingen und lehrenden Köchen präsentierte Tanner das "Blackout-Kochbuch" des Bundesheeres.

Dieses Kochbuch wurde durch die Lehr- und Versuchsküche an der Heereslogistikschule entwickelt und enthalte einfache Rezepte für Krisenzeiten. Tanner: "Mit dem Kochbuch zeigt das Bundesheer einmal mehr im Bereich der Militärlogistik, dass unsere Kenntnisse der Bevölkerung helfen, Krisensituationen zu meistern." Das Zubereiten von Speisen sei überlebenswichtig und besonders in Ausnahmesituationen könne man so ein Stück Alltag bewahren. Besonders wichtig sei, dass möglichst viele Haushalte für eine derartige Krise vorgesorgt haben.

Und ein entscheidender Teil dieser Vorsorge sei: Wie kann ich in einer Wohnung ohne Strom kochen? Wie bereite ich die Lebensmittel aus meinem Kühlschrank zu, bevor sie verderben?

Trinkwasser, Notkochstelle, einfache Rezepte

Neben Tipps zur Trinkwasser-Bevorratung und zum Einrichten einer Notkochstelle zeigt das Buch mit einer Handvoll Rezepten, wie verderbliche Lebensmittel schnell und einfach zubereitet werden können. So könne als Alternative zum E-Herd ein Spirituskocher, ein Griller (nur im Freien) oder ein Fonduetopf herhalten. Wer keine Fonduegarnitur zur Hand hat: Ein paar Ziegelsteine oder gleich hohe Blumentöpfe reichen für einen standsicheren Unterbau. Brennpaste in der Mitte auf eine brandsichere, hitzebeständige Unterlage (zum Beispiel eine alte Keramikfliese) stellen den Gitterrost aus

dem Küchenherd auf die Ziegel oder Blumentöpfe auflegen und fertig sei die Notkochstelle, so nachzulesen im Kochbuch.

Von der Brotsuppe bis zum Schmarrn

Besonders gut geeignet für die Blackoutvorsorge seien Fertigprodukte, die man mit wenig Wasser in der Pfanne (Pfannengerichte gibt es laut Kochbuch in jedem Supermarkt) zubereiten kann und die eine längere Haltbarkeit aufweisen. Rezepte gibt es unter anderem für Brotsuppe, Eiergericht pikant, Erdäpfelgericht, Fladenbrot bis zum süßen Schmarrn.

Entwickelt und getestet wurden diese Grundrezepte von der Lehr- und Versuchsküche des Instituts Wirtschaftsdienst. Je nach verfügbaren Lebensmitteln können diese kreativ abgewandelt werden und sorgen für abwechslungsreiche Highlights in schwierigen Zeiten, steht im Kochbuch des Österreichischen Bundesheeres.

Das Kochbuch finden sie hier hier zum download.