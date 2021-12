Bisher 80 Omikron-Fälle in Österreich nachgewiesen

Das geht aus dem am Freitag aktualisierten Variantenbericht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. In der vergangenen Kalenderwoche waren es 46 Nachweise, demgegenüber standen 2.558 Fälle der Delta-Variante aus Stichproben der insgesamt 29.458 Neuinfektionen. Die meisten Omikron-Fälle gibt es mit bisher 37 in Wien. In Oberösterreich sind es 18 Fälle. Diese sind zwar offiziell noch Verdachtsfälle, aber von Laboren bereits vorsequenziert und es ist daher davon auszugehen, dass sie auch von der AGES durch die Ganzgenomsequenzierung bestätigt werden, heißt es vom Land Oberösterreich.

Die Omikron-Variante wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der hohen Anzahl von S-Gen-Mutationen als besorgniserregende Variante eingestuft. Sie ist die am stärksten abweichende Variante, die während der Pandemie bisher in signifikanter Zahl nachgewiesen wurde. Sie könnte mit einer erhöhten Übertragbarkeit, einer erheblichen Verringerung der Wirksamkeit des Impfstoffs und einem erhöhten Risiko für Reinfektionen verbunden sein, erläutert die AGES.