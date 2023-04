Bischof Chalupka: Karfreitag soll Feiertag werden

Große Hoffnung hat er aber bei dem Vorstoß offenbar nicht. In der Bundesregierung spüre er kaum Bewegung in diese Richtung, sagte Chalupka zur katholischen Presseagentur "Kathpress". Bis 2018 war der Karfreitag für die Mitglieder der protestantischen Kirchen und der Alt-Katholiken ein gesetzlich anerkannter Feiertag. Doch nach der Beschwerde eines konfessionslosen Arbeitnehmers, der diesen freien Tag nicht in Anspruch nehmen konnte, hob der Verfassungsgerichtshof (VfGH) diese Regelung auf. Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Die ÖVP-FPÖ-Regierung schuf eine eher unbefriedigende Ersatzlösung, die seit 2019 gilt: Man kann den Karfreitag zum "persönlichen Feiertag" machen. Möchte man dies tun, so muss man es drei Monate zuvor beim Arbeitgeber anmelden. Dann hat man Anspruch auf Urlaub an diesem Tag, den der Arbeitgeber nicht ablehnen kann. Einen zusätzlichen Urlaubstag gibt es dafür allerdings nicht.

Ein "Marketingschmäh"

Diese Regelung sei "von Anfang an ein Marketingschmäh" gewesen, sagt Bischof Chalupka. Sie werde kaum in Anspruch genommen. "Die theologische bzw. spirituelle Bedeutung des Karfreitags kann der Evangelischen Kirche ohnehin niemand nehmen", so Chalupka. Der Karfreitag als Feiertag sei aber auch ein Gedenktag gewesen, an "die schrecklichen Zeiten der Gegenreformation und des Unrechts an der evangelischen Minderheit".

