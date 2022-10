Bis zu 24 Grad: Warmfront beschert goldenes Herbstwetter

Auf Regen am Freitag und Samstag setzt sich in Österreich eine Warmfront mit Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad durch, prognostizierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Prognose für Österreich:

Der Freitag bringt am Vormittag einen Mix aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein. Mit den Wolken kann es außerdem örtlich regnen. Über den Alpengipfeln muss zum Teil auch mit kräftigeren Regenschauern gerechnet werden. Während am Nachmittag in der Osthälfte die Sonne schließlich öfters scheint, ziehen im Westen bereits Wolken der nächsten Störung auf. Die Frühtemperaturen erreichen in Oberösterreich sieben bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 18 Grad.

Eine Warmfront sorgt am Samstag über dem Ostalpenraum für viele dichte Wolken. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten muss bis weit in den Nachmittag hinein mit Regen gerechnet werden. Chancen auf Sonnenschein sind allgemein gering, etwas höher nur im Süden sowie nachmittags von Vorarlberg bis Salzburg. Sieben bis 11 Grad hat es in der Früh. Bis zum Nachmittag ist Erwärmung auf 14 bis 18 Grad prognostiziert. Im Westen Österreichs steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad.

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen

Der Sonntag startet mit ein paar Nebel- oder Hochnebelfeldern vor allem in den Tälern und Becken sowie entlang der Donau. Am Vormittag setzt sich aber weitgehend die Sonne durch. Für ganz Oberösterreich werden strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen prognostiziert. Frühtemperaturen umspannen sieben bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.

Der Montag startet in vielen Tälern und Becken sowie in Gewässernähe mit Nebel- und Hochnebelfeldern. Nach deren Abtrocknung und abseits der Nebelgebiete scheint aber durchwegs die Sonne. Der Wind aus Ost bis Süd lebt tagsüber vor allem im Osten sowie im Bergland auf. Frühtemperaturen lieben bei sechs bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 19 bis 24 Grad.

Auch am Dienstag ist nach Abtrocknung lokaler Frühnebelfelder mit viel Sonnenschein zu rechnen. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen: fünf bis elf Grad, Tageshöchsttemperaturen: 16 bis 23 Grad.