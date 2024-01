Bis zu -16 Grad: So wird das Wetter bei den Kitzbühel-Abfahrten

Auf die Pistenarbeiter wartet noch ein ordentlicher Haufen Arbeit, bis die Rennen über den Hahnenkamm gehen können. Beziehungsweise ein Haufen Schnee, der in der Nacht auf Freitag fallen wird: Mit 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee rechnet Josef Haslhofer von der GeoSphere Austria, der am Freitagvormittag erst einmal von der Piste gebracht werden muss. Ist das erledigt, sollte aus seiner Sicht zumindest wettertechnisch einem spannenden Rennwochenende nichts im Wege stehen.

Frostig: nicht die Stimmung, nur die Temperaturen

Wobei der Freitag jedoch noch etwas bewölkt werden könnte, mit zwischenzeitlichen Auflockerungen, aber eventuell auch noch ein paar Schneeflocken. Vor allem aber wird es kalt, prognostiziert der Meteorologe: Auf 1500 Metern Seehöhe müsse man schon einmal mit rund -10 Grad rechnen, auch in den Tälern sollte man sich auf Kälte einstellen. Frostig sollten jedoch nur die Temperaturen sein, nicht die Stimmung im Zielraum oder an der Strecke. Dafür werden bestimmt auch heuer wieder zahlreiche Fans sorgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Reif für die Streif? Das Millionenspektakel beginnt (OÖNplus)

In der Nacht auf Samstag werde der Himmel klar sein. "Dadurch kühlt es noch mehr ab. In der Früh liegen wir dann im zweistelligen Minusbereich", so Haslhofer. Für die Ehrenbachhöhe, 1800 Meter über dem Meeresspiegel, sehe es aus derzeitiger Sicht nach -16 bis zu einer "Höchsttemperatur" von -6 Grad aus. "Wer dort unterwegs ist, sollte sich also wirklich warm anziehen", sagt der Meteorologe. "Es ist wirklich tiefster Winter."

Testen Sie Ihr Wissen: Kitz-Quiz: Sind Sie Hahnenkamm-Experte?

Abgesehen davon aber sei der Samstag der perfekte Tag für einen Ausflug an die Rennstrecke: "Es gibt sehr viel Sonne und ideale Sicht zum Zuschauen."

Sonntag wird gemäßigter

Auch in der Nacht auf Sonntag bleibe der Himmel noch klar, was die Temperaturen purzeln lasse - tagsüber schwäche sich das allerdings ab, es werde wärmer, so Haslhofer. Bis in die Mittagsstunden sehe es aus derzeitiger Sicht auch noch sonnig aus, dann aber würden Wolken heranziehen. "Wie schnell die da sind, kann man aber noch nicht sagen." Für die Zuschauerinnen und Zuschauer beim am Sonntag geplanten Slalom sollte das Wetter aber noch ganz gut sein, so der Meteorologe. Mit Temperaturen zwischen -11 und 0 Grad sei es zwar immer noch kalt, aber doch schon etwas gemäßigter.

Ein Blick in die Vergangenheit: Streif-Züge: Wenn der "Ski-Kaiser" in Erinnerungen schwelgt (OÖNplus)

Und der Neuschnee, der in der Nacht auf Freitag fallen wird, sollte auch das perfekte Hintergrundbild liefern für ein stimmungsvolles und spannendes Rennwochenende.

Bildergalerie: Sternstunden in Kitzbühel 1973/1974 (Foto: (Schaadfoto)) Bild 1/71 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger