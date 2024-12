Bis zu 12 Grad: Sonne und mildere Temperaturen zum Jahresausklang

Laut Prognose der Geosphere Austria soll es zu Silvester bis zu zehn Grad bekommen, am kommenden Sonntag gar bis zu zwölf Grad. Kalt – oder besser eisig – bleibt es aber meist in der Früh.

Die Details: Am Freitag sind anfangs vereinzelt flache Nebelfelder vorhanden, vor allem im westlichen Donautal. Diese lösen sich aber im Laufe des Vormittages rasch auf. Somit scheint oft die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind kommt schwach meist aus Nordwest bis Ost. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus zwölf bis null Grad, inneralpin sind bis zu minus 18 Grad möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf minus vier bis plus acht Grad an, wobei es in mittleren Höhenlagen am mildesten wird.

Am Samstag halten sich bis zum Vormittag stellenweise ein paar Nebelfelder, besonders entlang und nördlich der Donau sowie in Beckenlagen. Abseits des Nebels überwiegt der Sonnenschein, einzig harmlose dünne Wolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht schwach aus variablen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus elf und minus ein Grad, in Alpentälern ist es kälter mit bis zu minus 17 Grad. Die Nachmittagstemperaturen bewegen sich zwischen minus drei und plus acht Grad, erneut mit den höchsten Werten in mittleren Höhenlagen.

Keine Wetteränderung in Sicht

Nichts Neues am Sonntag: Zunächst halten sich über den Niederungen sowie in Tal- und Beckenlagen lokal Nebel- und Hochnebelfelder. Diese lösen sich jedoch meist rasch auf. Damit scheint im weiteren Tagesverlauf verbreitet die Sonne. Von minus zehn bis null Grad in der Früh steigen die Temperaturen je nach Sonnenschein auf ein bis zwölf Grad, wiederum mit den höchsten Werten in mittlerer Höhe.

Auch der Montag verläuft ähnlich: Im Norden und Osten halten sich entlang der Donau sowie über den Niederungen des Wald- und Weinviertels zunächst noch Nebel und Hochnebel unterschiedlicher Beständigkeit. Im Tagesverlauf setzt sich aber mehr und mehr die Sonne durch. Im Westen und im Süden scheint die Sonne bereits von Tagesbeginn an. Der Wind weht meist schwach aus Südost bis West, im Mostviertel auch teils lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zehn bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei ein bis neun Grad.

Und auch der Silvester am Dienstag bringt keine Wetteränderung: Abgesehen von Nebel und Hochnebelfeldern unterschiedlicher Beständigkeit im Donautal, dem Wald- und Weinviertel, dem Wiener Becken und dem östlichen Flachland verläuft der Tag überall sonst durchgehend sonnig. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus südlichen bis westlichen Richtungen. Zwischen minus zehn und minus ein Grad hat es in der Früh, tagsüber zwischen vier und zehn Grad.

